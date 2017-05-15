15 мая 2017, 17:39Общество

Телеканал «Экспресс» начал вещание в Сети

Пензенский телеканал «Экспресс» теперь можно смотреть не только по телевизору, но и в интернете. Трансляция ведется на видеохостинге YouToube.

Как рассказал ИА «Пенза-Пресс» технический директор ТРК «Экспресс» Артур Трошин, вещание в Сети было запущено для того, чтобы жители Пензенской области могли в любой точке посмотреть программы канала.

«Приложение YouToube есть на любых носителях, то есть канал «Экспресс» можно будет смотреть в любое время в любой точке страны и мира, нужно лишь соединение с интернетом», - отметил он.

По словам Артура Трошина, в скором времени планируется запустить вещание телеканала и на телевизорах, оснащенных функцией Smart.

Напомним, в феврале телеканал «Экспресс» выиграл конкурс на право занимать 21 кнопку на кабельном телевидении в Пензенской области и стал обязательным и общедоступным.

Общество
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