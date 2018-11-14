Пензячка перевела мошеннику 108 тысяч рублей

Жительница Пензы стала жертвой телефонного мошенника. Она выложила в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. И вскоре ей позвонил мужчина, выдав себя за военного.

Он сказал, что его направляют в командировку в Пензу. Чтобы сделка не сорвалась, псевдоофицер изъявил желание заплатить сразу за несколько месяцев проживания. Но, чтобы перевести деньги на карту, женщина должна подойти с ней к ближайшему банкомату. Следуя указаниям незнакомца, женщина перечислила на его телефонный счет 108 тысяч рублей.

«Нажимала кнопку «продолжить», затем подтверждала операцию по перечислению денег. Таким образом, выполнила подобные действия 12 раз по девять тысяч рублей», - рассказала потерпевшая.

«По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до пяти лет», - прокомментировала начальник следственного отдела ОМВД России по Пензенскому району Лилия Савочкина.