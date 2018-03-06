Tele2 призывает пензенцев перестать дарить друг другу ерунду

«В канун праздников все мы часто сомневаемся в том, что подарить родным, друзьям и коллегам. Компания Tele2 подошла к решению этого вопроса нестандартно, в духе «других правил». Мы предлагаем абонентам дарить полезные функциональные подарки и подходить к их выбору с долей креатива и творчества. В фирменных салонах связи проходят промо-акции, приняв участие в которых клиенты могу вдохновиться идеями для оригинальных подарков и получить сувениры от оператора - чехол на телефон и стекло. В Пензе в торговом центре «Коллаж» мы установили необычную конструкцию - «Памятник ненужным подаркам». Таким образом, мы хотим призвать людей делать своим близким действительно яркие и запоминающиеся подарки», - рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Сергей Гречко.

Крутые гаджеты от Tele2 - действительно полезный и очень приятный презент тому, кто дорог! В период проведения акции до 12 марта покупатели брендированных смартфонов Tele2 линейки LTE получат в подарок приятные бонусы от оператора - стекло и чехол.

Кроме того, при подключении к Tele2 и приобретении гаджета с поддержкой 4G клиентам будет начислен кэшбек до 1000 рублей на счет.

Помимо прочего, прямо сейчас вы можете пройти увлекательный тест на сайте celebration.tele2.ru. Разместите его результаты в соцсетях Facebook или ВКонтакте и заявите друзьям о подарке вашей мечты.

Не дарите ерунду! Переходите на сторону Tele2.