06 марта 2018, 19:44Общество

Tele2 призывает пензенцев перестать дарить друг другу ерунду

Без промаха! «ПОДАРКИ без промаха»! Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 призывает всех пензенцев перестать дарить ерунду.

«В канун праздников все мы часто сомневаемся в том, что подарить родным, друзьям и коллегам. Компания Tele2 подошла к решению этого вопроса нестандартно, в духе «других правил». Мы предлагаем абонентам дарить полезные функциональные подарки и подходить к их выбору с долей креатива и творчества. В фирменных салонах связи проходят промо-акции, приняв участие в которых клиенты могу вдохновиться идеями для оригинальных подарков и получить сувениры от оператора - чехол на телефон и стекло. В Пензе в торговом центре «Коллаж» мы установили необычную конструкцию - «Памятник ненужным подаркам». Таким образом, мы хотим призвать людей делать своим близким действительно яркие и запоминающиеся подарки», - рассказал коммерческий директор филиала Tele2 в Пензе и Саранске Сергей Гречко.

Крутые гаджеты от Tele2 - действительно полезный и очень приятный презент тому, кто дорог! В период проведения акции до 12 марта покупатели брендированных смартфонов Tele2 линейки LTE получат в подарок приятные бонусы от оператора - стекло и чехол.

Кроме того, при подключении к Tele2 и приобретении гаджета с поддержкой 4G клиентам будет начислен кэшбек до 1000 рублей на счет.

Помимо прочего, прямо сейчас вы можете пройти увлекательный тест на сайте celebration.tele2.ru. Разместите его результаты в соцсетях Facebook или ВКонтакте и заявите друзьям о подарке вашей мечты.

Не дарите ерунду! Переходите на сторону Tele2.

Общество
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