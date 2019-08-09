Театральный сезон в Пензе открыл спектакль «лЮбля»

В пензенских театрах начинается новый сезон. Одними из первых его открыли организаторы молодого творческого проекта «Провокатор». Это открытая площадка для экспериментов, а не театр в строгом смысле слова, там даже нет собственной актерской труппы. Среди любимых постановок зрителей - «Свидание с Бродским» (18+), «Сексизм» (18+), «Женщина-светофор» (18+), но открыть сезон организаторы решили спектаклем о самом светлом человеческом чувстве.

Новый сезон в театральном пространстве «Провокатор» начался с творческого полета. Амур для героев спектакля «лЮбля» (18+) - это и проводник к истинному чувству, и вдохновитель, а порой он грустно наблюдает за муками, которые терзают простых смертных.

В центре многогранного рассказа о любви - обычные человеческие истории. На сцене, кроме Амура, - два человека - мужчина и женщина, каждый из них играет трех героев. Во всем спектакле - ни одного прозаического слова. Герои изъясняются любовными стихами 20 современных поэтов, но актеры стремятся произносить поэзию как повседневную речь.

«Со стихами тоже нужно как-то работать, перевести во что-то свое, разговорное», - сказала актриса Елена Ушкина.

У спектакля, который в Пензе будут показывать второй год, есть и московская история, впервые его ставили именно в столице. Для режиссера и исполнителя мужской роли Дмитрия Изместьева самым ценным в новом осмыслении стала еще одна грань любви: зрителя - к театру.

«Если видишь глаза, которые на тебя смотрят и если ты или в тебя влюбились, это счастье, катарсис, какой-то эмоциональный заряд произошел, это здорово», - рассказал он.

«Провокатору» - всего год. И это почти физический эксперимент. Зрителям и артистам он помогает понять, что театральное пространство сжатое. Исполнитель и зритель находятся предельно близко, а после каждой постановки проходят обсуждения. В постоянном репертуаре «Пространства» - четыре спектакля, а на 24 августа намечена премьера под названием «36 родинок» (18+).

«Родинка - это условно говоря символ, по той причине, что тело имеет некую память и в данном случае, когда в душе что-то возникает, на теле остаются свои определенные штуки, которые идут с нами по жизни», - сказала основатель и режиссер театрального пространства «Провокатор» Альфия Чатаева.

Этот проект задумывался как единственная в Пензе камерная площадка, объединяющая независимые молодые театры. Создатели отказались от идеи постоянной актерской труппы. Предельная свобода, в том числе от рамок жанра и типичных тем, - своего рода философия «Провокатора». Ведь только освободив от привычного, искусство помогает прийти зрителю к истине.