Театральная студия из Пензы может выступить на закрытии Года театра

На сайте окружного фестиваля «Театральное Приволжье» продолжается этап зрительского голосования (0+). Напомним, победители смогут показать свои спектакли под занавес Года театра на нижегородской сцене. Пензенскую область представляют два коллектива: студенческий театр «Кириллица» и школьная театральная студия «Арлекин». Для обеих - это серьезный шанс выйти на новый уровень.

Чтобы увидеть бурные репетиции театра «Кириллица» нужно совершить погружение. Как минимум, в подвалы родного для создателей труппы естественно-географического факультета Пензенского госуниверситета. Устрашающие каталки для операций и медицинские инструменты- неслучайны: сейчас полным составом «Кириллица» совершенствует «Записки юного врача» (16+) по мотивам цикла рассказов Михаила Булгакова.

Театр существует с 2015 года. Широко пензенский зритель узнал о молодой труппе после того, как они стали показывать свои постановки на малой сцене драматического театра. Про их азбуку можно с уверенностью сказать, что она русскоязычная. Все спектакли - исключительно ставятся по мотивам отечественной классики.

«Записки юного врача» могут вывести «Кириллицу» на новую сцену. Постановка стала победителем регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье», организованного по инициативе полпреда президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«Это технически сложный спектакль, там очень много действий, реквизита: транспортерная лента, будет идти настоящий дождь, проводиться операции. В этих рассказах очень много боли», - отметил режиссер театра «Кириллица» Константин Бутин.

Сейчас в фестивале студенческих и школьных коллективов «Театральное Приволжье» идет этап интернет и SMS-голосования. В случае победы пензенские студенты выступят в Нижнем Новгороде под занавес Года театра в России.

Видеоверсию постановки можно увидеть на сайте фестиваля. Кроме «Кириллицы» в окружном этапе Пензенскую область представляет школьная театральная студия «Арлекин» из Заречного.