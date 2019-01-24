Театральная школа Кузнецка взяла гран-при международного конкурса

Театральная школа «Ступени» пополнила свой послужной список новыми достижениями. Коллектив из города Кузнецка Пензенской области под руководством Натальи Тескиной стал обладателем гран-при международного фестиваля-конкурса «Роза ветров», который прошел в Сочи. Эту награду ребята и их педагоги получили за спектакль под названием «Сотворившая чудо» (6+).

Поездка в Сочи на международный фестиваль оказалась весьма плодотворной. Если диплом гран-при - плод коллективных усилий воспитанников театральной школы «Ступени», то в борьбе за звания лауреатов в таких номинациях, как «Актерский дуэт», «Художественное слово», «Любительское искусство» от ребят требовалось продемонстрировать личные профессиональные качества.

«Это был очень интересный и увлекательный опыт, незабываемое путешествие. Мы очень волновались перед поездкой, но когда отыграли спектакль, выдохнули. Нам аплодировали и кричали «браво», - рассказали воспитанники театральной школы «Ступени» Ксения Тескина, Никита Макаров и Галина Апарина.

В Сочи отправилась разновозрастная группа из 18 юных артистов. Профессиональное жюри присудило победу представителям старшей, средней и младшей группы театральной школы «Ступени».

«Самых маленьких впервые выставила. Они стали дипломантами, это очень радостно. Большое спасибо всем, кто нам помогал. В первую очередь, родителям, которые выступили спонсорами, кроме того, они поехали с нами и выступили сильной группой поддержки», - сказала Наталья Тескина.

Через несколько дней после возвращения в родной город ребята снова вышли на сцену. Зрителями стали учащиеся одной из школ Кузнецка.