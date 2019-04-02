Театр моды Ольги Букиной покорил столицу Грузии

«Баллада о механических сердцах» - это название коллекции одежды, которая не единожды получала высшие оценки от притязательного жюри. На этот раз в нее включили восемь новых костюмов, изменили постановку и добавили участников, младших артистов. Как итог, театр моды Ольги Букиной завоевал первое место на международном фестивале в Грузии.

«Коллекция стала вдвое больше. Мы не прогадали, не промахнулись, она была в гала-концерте фестиваля», - рассказала Ольга Букина.

На конкурсе детского и юношеского творчества «Тбилиси встречает таланты» участники исполняли классические произведения на музыкальных инструментах, национальные, эстрадные и современные танцы, отечественные и зарубежные песни. Пензенский театр моды также презентовал коллекцию «Сон ямщика». С этой постановкой артисты выступали лишь в столице, когда в Совете Федерации отмечали Дни Пензенской области.

«Обычно нет волнения, но в этот раз было, потому что в другой стране выступали, там даже воздух другой. Все понравилось. Наш коллектив сплотился вдвое сильнее. Конкуренты были, но мы справились, потому что лучшие», - сказала артистка театра моды Ольги Букиной Дарья Балина.

Еще один повод для гордости - самой артистичной участницей конкурса из 1500 претенденток признана Наталья Букина. В театре моды она занимается с пяти лет, но победить в такой номинации девушке удалось впервые.

«Мы много ездим на конкурсы, и я каждый раз стремлюсь к этой номинации, для меня это очень важно, что зрители и жюри замечают мой талант, награждают и поощряют за это. В будущем хочу стать профессиональной актрисой», - призналась она.

Победа на международном конкурсе подарила народному образцовому коллективу путевку в суперфинал фестивального сезона, который состоится в октябре (0+). Если мастерство пензенцев оценят по достоинству и там, то у театра моды Ольги Букиной появится шанс забрать призовой фонд в размере полумиллиона рублей.