Театр «Кириллица» представил пензенцам спектакль «Записки юного врача»

Пензенские зрители увидели постановку театра «Кириллица» по циклу рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача» (16+). Этот спектакль вошел в конкурсную программу регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье» (16+), в котором участвуют десять школьных и студенческих коллективов.

Порой спектакль становится испытанием не только для актеров, но и для сцены. Чтобы воссоздать атмосферу произведения, режиссеры идут на разные хитрости. В театре «Кириллица» решили, что можно передать осеннее настроение не только актерской игрой, поэтому прямо в зале организовали дождь. Для зрителей, сидевших в первом ряду, заботливо подготовили дождевики. Это должно было подчеркнуть отнюдь не радостное настроение постановки по циклу рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача».

«Там очень много русского настроения. Мы принимали участие в фестивале «Северный венец», которых проходил в Ульяновске в 2017 году, взяли гран-при «За лучшую режиссуру» и довольные вернулись в Пензу», - рассказал режиссер театра «Кириллица» Константин Бутин.

«Записки юного врача» - это история о выпускнике медицинского института, которого назначают главврачом на участок в деревне. В ходе постановки герою приходится пройти через многое: принимать непростые решения, впервые терять пациентов, помогать такому же молодому доктору, как и он.

Над постановкой в театре «Кириллица» работали в течение года. Спектакль по «Запискам юного врача» в рамках фестиваля «Театральное Приволжье» актеры играли в девятый раз. Некоторым было проще прочувствовать атмосферу произведения, ведь с бытом медицинских работников они знакомы не понаслышке.

«Так сложилось, что тружусь в больнице. Хоть и не на медицинской должности, но в какой-то степени знаком со всем, что там происходит. Поэтом было интересно находить общие или отличительные черты того, что происходит в современной больнице и было в старых медицинских учреждениях, описанных в спектакле», - рассказал актер театра «Кириллица» Роман Киреев.

Эта постановка вошла в список конкурсных работ в рамках регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье». В нем участвуют десять школьных и студенческих коллективов. По итогам регионального финала станет известно, какая труппа будет представлять Пензенскую область на окружном этапе фестиваля (16+).