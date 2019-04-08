Театр из Мордовии представил пензенцам спектакль о жизни итальянцев

В Пензе государственный русский театр из Мордовии показал комедию «Кьоджинские перепалки» (12+). На сцене Центра культуры и досуга труппа выступала впервые. Спектакль прошел в рамках культурного моста между Пензой и Саранском.

В этот вечер на пензенцев подул вовсе не холодный весенний ветер средней полосы России, а жаркий Сирокко. Театр из Мордовии показал комедию о жизни в итальянском городке Кьоджа. Внезапно в нем сплетается целый узел слухов и заговоров. Все из-за скуки. Женщины остались дома, на берегу, в ожидании, пока их мужья и братья вернутся из моря. Местные жители зарабатывают на жизнь тяжелым трудом на рыболовецких суднах.

Склоки и зависть - все показано с шумом и южным темпераментом. Актеры государственного русского драматического театра из Мордовии говорят, что такая постановка для них нетипична. Пьеса стала совместной работой с молодым режиссером из Санкт-Петербурга Игорем Лебедевым.

«Очень много движения, экспрессии, крика. Этот спектакль пользуется успехом в Саранске. Он очень светлый, молодежный и яркий», - сказала актриса государственного русского драматического театра Республики Мордовия Юлия Егоркина.

Сюжет не ограничивается одними лишь склоками. Из-за слухов разрушен союз двух влюбленных пар, ссорятся давние друзья. Весь мир маленького городка буквально встал с ног на голову из-за вражды, но героев ждет счастливый финал. В Год театра для зрителей Центра культуры и досуга мордовский театр стал открытием.

«Впервые на сцене ЦКиД выступает драматический театр. Он приехал из Саранска и носит статус государственного. Мы пытаемся увеличить число таких друзей», - сказал директор Центра культуры и досуга Евгений Шилов.

То, что в Пензу пригласили государственный русский театр из Мордовии - результат своего рода культурного моста между нашим городом и республикой, следующий шаг этого культурного обмена пока только намечается. А вот погружаться в мир театра зрители Центра культуры и досуга продолжат уже 24 апреля. Следующей театральной постановкой станет пластический спектакль «Люди» (0+) от пензенского коллектива Imprezza.