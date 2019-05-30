Театр эстрады «Провинция» погрузил пензенцев в мир сказок

Театр эстрады «Провинция» в очередной раз превратил свой отчетный концерт в зрелищное шоу. Коллектив почти из 300 артистов на этот раз погрузил пензенского зрителя в мир сказок.

В гримерных киноконцертного зала «Пенза» - сотни детей. Так выглядело закулисье перед большим отчетным концертом театра эстрады «Провинция».

В ожидании своего дебюта начинающие танцоры немного волновались и молчаливо примеряли костюмы, а вот те, кто выходит на большую сцену уже на протяжении нескольких лет, под звонкий смех обсуждали последние детали номера и были готовы к любому сценарию.

«Очень рады, что прошел целый год, мы выросли, пройдена новая ступенька в развитии. Волнуемся, конечно, каждый раз, как первый», - призналась мама участницы коллектива Наталья Полухина.

«Сама решила начать ходить на танцы. Мне нравится. Надо ведь куда-то девать энергию, тем более постановки очень красивые», - сказала артистка театра эстрады «Провинция» Юлия Полухина.

Каждая хореографическая постановка - это своего рода мини-спектакль. Более четверти века «Провинция» творит в жанре эстрадного шоу. Профессионализм коллектива во всем - интересные сюжеты, сложные танцевальные связки, яркие наряды и, конечно, современные декорации. Ежегодно перед отчетным концертом руководители продумывают каждую мелочь, ведь это праздник и в то же время - экзамен.

«Есть зрители, которые ходят на наши концерты каждый год и, конечно, они знают наш уровень и постановки, и мы понимаем, что не имеем права сделать хуже и должны расти», - рассказала художественный руководитель театра эстрады «Провинция» Татьяна Куприянова.

В концерте приняли участие около 300 танцоров, начиная с трех лет. В этот вечер дети вместе с взрослыми вспомнили любимых героев сказок - Буратино, Белоснежку, Красную Шапочку, Машу и Медведя. Показав все самое лучшее за год - 26 номеров, в том числе, премьерных для пензенского зрителя, коллектив начнет работать над новой программой.