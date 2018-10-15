Театр «Дома Мейерхольда» получил высокую награду на крупном фестивале

Пензенский театр удостоен гран-при межрегионального фестиваля им. А.Н. Толстого «Время театра», который проходил с 9 по 14 октября в Сызрани.

Фестиваль был посвящен 100-летию Сызранского драматического театра. Свои постановки на нем представили хозяева сцены, театры из Пензы, Тольятти, Самары, Саранска, Дании, сообщили в пресс-центре областного правительства.

Пензенские артисты приехали на фестиваль с социальной драмой «Дневник Анны Франк on-line» (18+). По решению жюри, коллективу «Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» вручили гран-при.

Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» располагается в старейшем здании Пензы, где несколько лет прожил режиссер, актер и педагог Всеволод Мейерхольд. Здесь же располагается экспозиция музея, в которой представлены экспонаты, связанные с его жизнью и творчеством.

Спектакль «Дневник Анны Франк on-line» показывают в театре с 2015 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».