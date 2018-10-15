Театр «Дома Мейерхольда» получил высокую награду на крупном фестивале

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 октября 2018, 11:33Культура
Пензенский театр удостоен гран-при межрегионального фестиваля им. А.Н. Толстого «Время театра», который проходил с 9 по 14 октября в Сызрани.
Фестиваль был посвящен 100-летию Сызранского драматического театра. Свои постановки на нем представили хозяева сцены, театры из Пензы, Тольятти, Самары, Саранска, Дании, сообщили в пресс-центре областного правительства.
Пензенские артисты приехали на фестиваль с социальной драмой «Дневник Анны Франк on-line» (18+). По решению жюри, коллективу «Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» вручили гран-при.
Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» располагается в старейшем здании Пензы, где несколько лет прожил режиссер, актер и педагог Всеволод Мейерхольд. Здесь же располагается экспозиция музея, в которой представлены экспонаты, связанные с его жизнью и творчеством.
Спектакль «Дневник Анны Франк on-line» показывают в театре с 2015 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 октября 2018, 19:31Пензенские ватерполисты упустили шанс выступить на первенстве России
15 октября 2018, 19:28В Пензе стартовала «Неделя без турникетов»
15 октября 2018, 19:09В Кондоле вскрыли капсулу с письмом потомкам
15 октября 2018, 19:06В Пензе прошел всероссийский фестиваль «Лермонтов и музыка»
15 октября 2018, 19:02В Пензе отобрали участников первенства ПФО по смешанным единоборствам
15 октября 2018, 17:58Сергей Златогорский пригласил мастеров стрит-арта в Кузнецк
15 октября 2018, 17:39Мэрия Пензы объявила прием заявок на торги по рекламным конструкциям
15 октября 2018, 17:08Пензенская область удостоена гран-при на агровыставке «Золотая осень»