ТЦ «Урицкий» в Пензе вновь открыли

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 июля 2018, 15:48Общество
В Пензе ввели в эксплуатацию торговый центр «Урицкий». В здании устранили нарушения пожарной безопасности.
Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов, получен акт выполненных работ и проверена работоспособность пожарной сигнализации.
«В связи с устранением выявленных нарушений пожарной безопасности здание введено в эксплуатацию», - отметили в управлении.
Напомним, после мартовской проверки в здании выявили многочисленные нарушения: в строении не было планов эвакуации, невозможно было открыть изнутри без ключа дверь эвакуационного выхода, не имелось пожарных извещателей и автоматической системы пожаротушения и др, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
27 июля 2018, 17:59Пенза примет финал Спартакиады молодежи по велоспорту
27 июля 2018, 16:53Пензенцам шлют SMS с просьбой не оставлять детей у раскрытых окон
27 июля 2018, 15:48ТЦ «Урицкий» в Пензе вновь открыли
27 июля 2018, 14:45На «Пензе-1» вновь зазвучит «Прощание славянки»
27 июля 2018, 13:39Гостям из Йошкар-Олы презентовали архитектуру Пензы
27 июля 2018, 12:35В Пензе пройдет турнир по бочча
27 июля 2018, 11:37Неверов: Самым резонансным стал проект по изменению параметров пенсионной системы...
26 июля 2018, 19:28Пензенские аграрии довольны урожайностью озимых культур