ТЦ «Урицкий» в Пензе вновь открыли

В Пензе ввели в эксплуатацию торговый центр «Урицкий». В здании устранили нарушения пожарной безопасности.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов, получен акт выполненных работ и проверена работоспособность пожарной сигнализации.

«В связи с устранением выявленных нарушений пожарной безопасности здание введено в эксплуатацию», - отметили в управлении.

Напомним, после мартовской проверки в здании выявили многочисленные нарушения: в строении не было планов эвакуации, невозможно было открыть изнутри без ключа дверь эвакуационного выхода, не имелось пожарных извещателей и автоматической системы пожаротушения и др, сообщает ИА «Пенза-Пресс».