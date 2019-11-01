Татарская семья из Усть-Узы рассказала о традициях своего народа

4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. Праздник посвящен событиям четырехвековой давности, когда в Нижнем Новгороде Минин и Пожарский собирали народное ополчение, чтобы освободить Москву от польских интервентов. Объединившись, люди продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.

В Пензенской области мирно проживает сразу несколько десятков национальностей. Значительную часть населения региона составляют татары.

В небольшое коллекции хрупких фарфоровых кукол Асии воплощено многонациональное многообразие нашей страны. Каждая по-особенному уникальна, в национальных костюмах. Признается, так наглядно удается подрастающим сыновьям рассказывать о самобытности жителей различных народностей. Увлечение супруги поддержал и муж. Вместе они выступают и на различных концертах не только в местном доме культуры, но и в областном центре.

«Всей семьей создаем номера, участвуем в конкурсах районных здесь в Усть-Узе. Ставим концерты, получаем грамоты даже», - рассказала Асия Хайрова, жительница с. Усть-Узы.

В местном доме культуры и познакомились супруги. Ринат, как и положено, заплатил за возлюбленную калым. Сейчас в семье подрастают двое сыновей. Их воспитывают согласно национальным традициям. В этом Хайровым помогает дед Рафик Керимов, который уже более пятнадцати лет возглавляет татарскую автономию Шемышейского района.



«Национальность свою, культуру, язык , обычаи сохраняем. Мы проводим все мероприятия национальные. Самый главный праздник у нас - Сабантуй. В этом году, по инициативе главы района, Сабантуй стал общерайонным, на него пригласили мордву, русских и представителей других национальностей. Есть у нас также в районе мордовские и русские праздники, на которые мы тоже приезжаем», - отметил Рафик Керимов, председатель татарской автономии Шемышейского района.

В семье Хайровых любят собираться за большим накрытым столом. Гостей встречают по всем законам гостеприимства: чаем и национальными татарскими угощениями. Часто к родственникам заглядывает и племянница Асии - Галия. Девочка, учась в школе Пензы, не забывает родного языка. С легкостью на татарском может петь песни и читать стихи.



Стих о любимой Пензе Галия прочитает в рамках праздничных торжеств Дня народного единства. Не останется в стороне и вся семья Хайровых. В этот день они примут участие в театрализованном представлении на Юбилейной площади, где представят традиции своего народа.