Тарифы на четырех пензенских автобусах станут регулируемыми

03 февраля 2020, 11:34Общество
В Пензе изменили тарифы на нескольких маршрутах. Это стало известно из постановления, опубликованного на сайте мэрии.
Согласно плану регулярных перевозок, всего в Пензе действует 53 автобусных маршрута, включая микроавтобусы, тарифы по которым не регулируются муниципалитетом. Кроме того, по городу курсируют шесть троллейбусных маршрутов с регулируемыми тарифами.
Тарифы автобусов №54 (Арбековская Застава – Аэропорт), № 66 (Арбековская Застава – Аэропорт), № 70 (Арбековская Застава – Ул. Российская), № 82с (ГПЗ-24 – ТЦ «Мега Пенза) с 1 января 2021 года станут регулируемыми. Больше, судя по документу, никаких изменений не планируется.
Напомним, речь о появлении в городе регулируемых тарифов шла, когда перевозчики летом прошлого года увеличили стоимость проезда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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