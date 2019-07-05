Танк увезли. Пензенца взволновал исчезнувший монумент на ул. Карла Маркса

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 июля 2019, 15:37Общество
5 июля в одной из пензенских групп социальной сети «Вконтакте» появилась информация о «пропаже» танка Т-34, который был установлен возле краеведческого музея.
Пользователь опубликовал фотографии, на которых видно, что технику грузят на транспортировочный автомобиль.
«Танк увезли! А куда?» - поинтересовался мужчина.
Ранее мы писали, что танк планируют отправить на дизельный завод, где он пройдет полную диагностику, дефектовку узлов и агрегатов, затем начнутся восстановительные работы. Машину намерены поставить на ход, чтобы в 2020 году танк проехал по пензенским улицам на празднование Дня Победы.
Напомним, монумент «Танк Т-34» установили в Пензе в 1981 году как символ того, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в Фонд обороны страны более 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 июля 2019, 19:38В пензенском театре драмы рассказали о планах на новый сезон
05 июля 2019, 19:36В Кузнецке выравнивают дорогу возле детской городской больницы
05 июля 2019, 19:31Маломобильные пензенцы оценили «Доступную среду»в дворце единоборств
05 июля 2019, 19:19В Пензе стартовали торжества, посвященные Лермонтовскому дню поэзии
05 июля 2019, 19:14Ольга Чистякова возглавила пензенский Союз женщин России
05 июля 2019, 19:09В Пензе прошли чемпионат и первенство области по гребле
05 июля 2019, 19:06Волонтеры вывезли из Лопаток шесть брошенных кошек
05 июля 2019, 19:02Для сотрудников пензенской «скорой» оборудовали 8 комнат отдыха