Танк увезли. Пензенца взволновал исчезнувший монумент на ул. Карла Маркса

5 июля в одной из пензенских групп социальной сети «Вконтакте» появилась информация о «пропаже» танка Т-34, который был установлен возле краеведческого музея.

Пользователь опубликовал фотографии, на которых видно, что технику грузят на транспортировочный автомобиль.

«Танк увезли! А куда?» - поинтересовался мужчина.

Ранее мы писали, что танк планируют отправить на дизельный завод, где он пройдет полную диагностику, дефектовку узлов и агрегатов, затем начнутся восстановительные работы. Машину намерены поставить на ход, чтобы в 2020 году танк проехал по пензенским улицам на празднование Дня Победы.

Напомним, монумент «Танк Т-34» установили в Пензе в 1981 году как символ того, что в годы Великой Отечественной войны жители региона внесли в Фонд обороны страны более 129 миллионов рублей, на которые были построены танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера, пишет ИА «Пенза-Пресс».