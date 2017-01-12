12 января 2017, 18:42Культура Танцовщицы из Пензы стали лауреатами международного конкурса Танцевальная команда творческой студии «NikaStyle» стала участницей международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Рождественский Петербург». Пензенские красавицы стали лауреатами нескольких номинаций.

Поперечный или продольный шпагат, а может быть, даже вертикальный - для девочек из творческой студии ни то, ни другое не составляет проблемы. Долгие и упорные репетиции помогли им создать номера, которые стали одними из лучших на международном конкурсе музыкально–художественного творчества «Рождественский Петербург».



«Заняли мы первое место, лауреаты первой степени за номер «Мамины помощники», лауреаты второй степени за номера в одной номинации - эстрадной «Не такая, как все», «Русская матрешка», соло и дуэт заняли третьи места», - рассказала художественный руководитель творческой студии «Nilka Style»Вероника Фрольцова.

В самом Санкт-Петербурге танцоры из Пензы пробыли всего четыре дня. Но этого времени хватило и на репетиции, и на экскурсии по городу на Неве. Полина Гришина занимается в студии с самого ее основания – уже шесть лет. Девочка уверена, что их выступления на конкурсе были самыми яркими и интересными.



«Сам конкурс мне понравился тем, что там было очень много групп, и у них были прикольные танцы. И у нас тоже были очень классные танцы. И мне кажется, мы достойно выступили», - сказала она.

Подготовка к фестивалю длилась несколько месяцев. Сейчас коллектив уже вернулся к привычному режиму и репетирует три раза в неделю. Девочки занимаются акробатикой, классическим и эстрадным танцами. В программе преподают курс актерского мастерства.



«Мы стараемся добиваться, чтобы они шли по улице, и по ним сразу было видно, что они танцоры. Это, в первую очередь, - осанка. Помимо этого, конечно, развивается и выносливость, и растяжка», - сказала Вероника Фрольцова.

Расслабляться воспитанницам коллектива некогда. В конце февраля юные танцовщицы отправятся в Великий Устюг на международный фестиваль музыкально-художественного творчества «В гостях у сказки». А в марте девочки будут представлять Пензу в Казани на международном конкурсе «Восточная сказка».

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