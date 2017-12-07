Тамалинский полицейский за бензин вернул родственнику права

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07 декабря 2017, 14:06Криминал
В Белинском районе Пензенской области осудили за превышение должностных полномочий бывшего начальника отделения ГИБДД.
Следствие установило, что к начальнику отделения ГИБДД по Тамалинскому району обратился родственник, которого лишили прав на полтора года. Мужчина попросил вернуть ему водительское удостоверение, за это он впоследствии неоднократно поставлял полицейскому по 100 литров бензина.
«Суд лишил сотрудника полиции права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в течение двух лет», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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