Тамалинский гендиректор получил срок за обман

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в июне 2018 года гендиректор дал задание бухгалтеру составить договор на оказание транспортных услуг с жителем Тамалы. Он распорядился внести в него сведения о завышенной стоимости оказанных услуг в 25 300 рублей, хотя на самом деле вознаграждение составляло 10 011 рублей.

В качестве аванса клиент получил 12 тысяч рублей и по договоренности передал их гендиректору.

В результате гендиректору назначили шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».