Тамалинский гендиректор получил срок за обман

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24 апреля 2019, 12:36Криминал
49-летнего жителя Тамалинского района Пензенской области осудили за мошенничество с использованием служебного положения.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в июне 2018 года гендиректор дал задание бухгалтеру составить договор на оказание транспортных услуг с жителем Тамалы. Он распорядился внести в него сведения о завышенной стоимости оказанных услуг в 25 300 рублей, хотя на самом деле вознаграждение составляло 10 011 рублей.
В качестве аванса клиент получил 12 тысяч рублей и по договоренности передал их гендиректору.
В результате гендиректору назначили шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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