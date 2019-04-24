24 апреля 2019, 12:36Криминал

Тамалинский гендиректор получил срок за обман

49-летнего жителя Тамалинского района Пензенской области осудили за мошенничество с использованием служебного положения.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в июне 2018 года гендиректор дал задание бухгалтеру составить договор на оказание транспортных услуг с жителем Тамалы. Он распорядился внести в него сведения о завышенной стоимости оказанных услуг в 25 300 рублей, хотя на самом деле вознаграждение составляло 10 011 рублей.

В качестве аванса клиент получил 12 тысяч рублей и по договоренности передал их гендиректору.

В результате гендиректору назначили шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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