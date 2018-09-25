Тамалинец заплатит за удар полицейскому в челюсть

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25 сентября 2018, 17:58Общество
Жителя Тамалинского района Пензенской области осудили за то, что он ударил полицейского при исполнении.
Как сообщили в пресс-службе Тамалинского районного суда, в начале августа участковый заметил нетрезвого мужчину, который нарушал общественный порядок. Он предложил дебоширу пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако тот ударил полицейского кулаком в челюсть.
В результате тамалинцу назначили штраф – 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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