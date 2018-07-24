Тамалинец заплатит штраф за оскорбления полицейского

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24 июля 2018, 12:34Криминал
Жителя Тамалы Пензенской области осудили за публичное оскорбление полицейского.
Как сообщили в пресс-службе Тамалинского районного суда, 23 мая полицейский во время службы заметил пьяного мужчину. За появление в общественном месте в нетрезвом виде он хотел составить на него административный протокол, для чего пригласил пройти в отделение.
Нарушитель в присутствии других сельчан стал публично оскорблять полицейского и толкать, сотрудник правоохранительных органов из-за этого упал на асфальт.
В результате мужчине назначили штраф - 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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