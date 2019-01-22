Тамалинец разместил в интернете фото экс-супруги, а затем сжег их дом

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22 января 2019, 17:59Криминал
В Пензенской области осудили 38-летнего жителя Тамалы, который нарушил неприкосновенность частной жизни и уничтожил имущество.
Установлено, что тамалинец был в нехороших отношениях с бывшей супругой. В мае 2018 года в соцсети он разместил ее интимные фото, снимки были доступны всем пользователям интернета. Через несколько дней его страничку заблокировали из-за просьбы женщины. Однако в сентябре он снова опубликовал подобные фотографии, затем удалил.
Также известно, что 28 мая мужчина выпил и поджег дом, который являлся совместно нажитым имуществом с экс-женой. Стоимость жилища оценили в 1,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.
В результате тамалинцу назначили условный срок – полтора года. Приговор суда вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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