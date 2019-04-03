Тамалинцы добились восстановления водоснабжения

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03 апреля 2019, 11:33Общество
В поселке Тамала Пензенской области на нескольких улицах были проблемы с водоснабжением. Решить вопрос удалось только после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в результате проверки выяснилось, что на улицах Пензенской и 8 Марта были проблемы из-за пробоины и засора участка водопровода. Оказалось, что ранее жители уже обращались в ресурсоснабжающую организацию и администрацию поселка с просьбой восстановить водоснабжение, но их жалобы проигнорировали.
В результате руководителю водоснабжающей организации «Услуга» внесли представление. После этого работники устранили пробоину и заменили часть водопровода, в которой образовался засор.
В настоящее время в домах жителей в полном объеме восстановили водоснабжение, а инженеру объявили выговор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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