Тамалинцы добились восстановления водоснабжения

В поселке Тамала Пензенской области на нескольких улицах были проблемы с водоснабжением. Решить вопрос удалось только после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в результате проверки выяснилось, что на улицах Пензенской и 8 Марта были проблемы из-за пробоины и засора участка водопровода. Оказалось, что ранее жители уже обращались в ресурсоснабжающую организацию и администрацию поселка с просьбой восстановить водоснабжение, но их жалобы проигнорировали.

В результате руководителю водоснабжающей организации «Услуга» внесли представление. После этого работники устранили пробоину и заменили часть водопровода, в которой образовался засор.

В настоящее время в домах жителей в полном объеме восстановили водоснабжение, а инженеру объявили выговор, пишет ИА «Пенза-Пресс».