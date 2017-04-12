Тамалинца задержали за убийство знакомого

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12 апреля 2017, 17:34Криминал
В районном поселке Тамала Пензенской области в одном из домов нашли тело 43-летнего мужчины. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, предварительно установлено, мужчина в доме своего знакомого выпивал, между приятелями возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил мужчину по голове, а также ножом в грудь. Потерпевший скончался.
Подозреваемого удалось установить. Им оказался 27-летний местный житель, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В ходе допроса мужчина дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе ведомства.
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