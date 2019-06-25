Тамалинца подозревают в истязании сына

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25 июня 2019, 12:34Криминал
В Тамалинском районе Пензенской области возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетнего.
Сотрудники прокуратуры вместе с педагогом-психологом провели опрос членов семей, состоящих на учете в качестве неблагополучных. В результате было установлено, что житель района трижды причинил сыну физические страдания.
«За неправильное, по его мнению, поведение ребенка мужчина в состоянии алкогольного опьянения бил его ремнем, а также повредил плоскогубцами пальцы», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Кроме того, тамалинец нанес легкий вред здоровью супруге, за это его осудили в декабре 2018 года. Женщина с пятью детьми ушла из дома и развелась с ним.
Следователи возбудили уголовное дело по фактам побоев сына, его расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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