Тактаров пообещал жителям Ахун наладить работу местной амбулатории

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18 сентября 2018, 19:37Общество
На личном приеме граждан главы Пензы Николая Тактарова основной стала тема нехватки медицинских кадров. Так, жители Ахун обратились с жалобой на то, что они фактически лишились помощи и терапевтов, и специалистов узкого профиля.
Жители микрорайона просят наладить работу местной амбулатории. Проблема в том, что из двух врачей общей практики один ушел в декретный отпуск, другой - на пенсию.
К узким специалистам люди и вовсе вынуждены ехать в другие районы города. Однако главный врач городской поликлиники Владимир Марков рассказал, что специалисты узких направлений иногда приезжают в ахунскую амбулаторию.
«В июне были эндокринолог и кардиолог. Стараемся каждый месяц привлекать врачей, в соответствии с заявками заведующей поликлиникой», - рассказал он.
Об этом графике пожилым людям узнать было неоткуда. Многие из них с трудом пользуются телефоном, не говоря об интернете. Ранее информация проходила через терапевта. Сейчас на эту должность в амбулатории принят молодой специалист. Есть проблемы и с помещением - 60 квадратных метров не укладываются в нормы даже для амбулатории.
«Мы обратимся в администрацию города с темой решения вопроса о помещении, чтобы можно было сделать кабинет для приема», - ответил Николай Тактаров.
Работу узких специалистов амбулатории в Ахунах глава города пообещал проверить при личном визите.
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