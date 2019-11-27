Таксист повез пензячку в неизвестном направлении после отказа оплатить проезд

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27 ноября 2019, 16:38Общество
Поездка на такси доставила жительнице Пензы много стресса и привела к немалым финансовым расходам.
Со слов пензячки, 22 сентября 2018 года она вызвала такси, чтобы доехать до дома. Доставив ее в пункт назначения, водитель потребовал за поездку 500 рублей. Женщина не согласилась с суммой, и, чтобы не остаться без денег, таксист заблокировал дверь и повез ее в неизвестном направлении. Сначала женщина испугалась, но позже увидела, что они подъехали к отделению полиции. Таксист силой вытащил ее из машины и отправился писать заявление с требованием привлечь пассажирку к ответственности.
По версии водителя, поездка к правоохранителям не была столь мирной. Он заявил, что женщина, сидя на заднем сиденье, ударила его, оставив ссадины на шее, левом и правом плечах. В ходе ссоры она также нецензурно выражалась в его адрес.
Моральный вред, который он испытал, мужчина оценил в 7 000 рублей.
Женщина заявила, что брань из ее уст действительно звучала, но была обращена не конкретно к водителю. А ссадины он мог получить, когда вытаскивал ее из машины. Намерения сознательно причинить ему физический вред у нее не было.
Мировой судья признал женщину виновной и назначил штраф в размере 5 000 рублей. Октябрьский районный суд Пензы также признал право истца на компенсацию морального вреда. Правда, ее сумма была уменьшена до 4 500 рублей.
«Решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе суда, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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