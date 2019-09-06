Таксист - на встречке. Пензенца шокировал маневр автолюбителя

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 сентября 2019, 16:04Общество
На камеру регистратора пензенского автолюбителя попал странный маневр машины «Яндекс.Такси».
Пользователь опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действия разворачивались на проспекте Строителей. Судя по кадрам, машина такси выехала на полосу встречного движения и двигалась прямо на автомобиль автора. Владельцу регистратора пришлось притормаживать и перестраиваться, чтобы уйти от столкновения.
«Обнаглел или заблудился?» - написал автор поста.
Официальной информации нет. Напомним, за езду по встречке на дороге с односторонним движением водителям может грозить штраф – 5000 рублей или до шести месяцев лишения прав, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 сентября 2019, 19:29В «Квартале Луи» разработают проект трудоустройства инвалидов
06 сентября 2019, 19:26Губернатор оценил новый свиноводческий комплекс в Пензенском районе
06 сентября 2019, 19:18Пензенские чиновники сыграли в хоккей с российскими журналистами
06 сентября 2019, 19:12Губернатор вручил сотрудникам «скорой» ключи от новых машин
06 сентября 2019, 19:07Под Пензой завершается капремонт участка путепровода трассы Р-158
06 сентября 2019, 19:03Губернатор провел личный прием граждан
06 сентября 2019, 18:16Пензенские чиновники отвечают на вопросы граждан в рамках массового приема
06 сентября 2019, 18:01В Колышлейском районе злоумышленник покусился на святое