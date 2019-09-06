Таксист - на встречке. Пензенца шокировал маневр автолюбителя

Пользователь опубликовал ролик в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что действия разворачивались на проспекте Строителей. Судя по кадрам, машина такси выехала на полосу встречного движения и двигалась прямо на автомобиль автора. Владельцу регистратора пришлось притормаживать и перестраиваться, чтобы уйти от столкновения.

«Обнаглел или заблудился?» - написал автор поста.

Официальной информации нет. Напомним, за езду по встречке на дороге с односторонним движением водителям может грозить штраф – 5000 рублей или до шести месяцев лишения прав, пишет ИА «Пенза-Пресс».