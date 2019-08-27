«Свыше 500 предметов». Двое пензенцев подозреваются в серии краж

В Пензенском регионе расследуют уголовное дело в отношении двух мужчин 1976 и 1979 годов рождения. Они обвиняются в серии краж имущества из строящихся коттеджей. Подозреваемые и ранее привлекались к уголовной ответственности. На сегодняшний день установлена их причастность к восьми эпизодам преступной деятельности.

Злоумышленники орудовали на протяжении трех лет. Дома, в которые проникали исключительно по ночам, выбирали случайно. Систему видеонаблюдения при необходимости выводили из строя, а лица скрывали при помощи вязаных шлемов. Криминальную деятельность совмещали с легальной. Один из злоумышленников - предприниматель, который занимался строительством коттеджей.

«Они вывозили похищенное в Мордовию, где через посредников продавали имущество. По словам одного из перекупщиков, он не знал о криминальном происхождении товара. Обвиняемые поясняли, что продают оборудование, от которого отказались клиенты», - прокомментировал старший следователь СУ УМВД России по Пензенской области Игорь Дедекин.

Обвиняемых задержали с поличным, когда они украли отопительное оборудование из пензенского ритуального зала и привезли его в гараж. Оттуда, а также из домов родственников похитителей полицейские изъяли свыше 500 предметов, чтобы их вывезти, потребовалось семь грузовиков.

Сейчас правоохранители устанавливают владельцев имущества, чтобы вернуть им вещи. Уже известна причастность злоумышленников к восьми эпизодам преступной деятельности. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.