«Свыше 500 предметов». Двое пензенцев подозреваются в серии краж

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27 августа 2019, 19:37Криминал
В Пензенском регионе расследуют уголовное дело в отношении двух мужчин 1976 и 1979 годов рождения. Они обвиняются в серии краж имущества из строящихся коттеджей. Подозреваемые и ранее привлекались к уголовной ответственности. На сегодняшний день установлена их причастность к восьми эпизодам преступной деятельности.
Злоумышленники орудовали на протяжении трех лет. Дома, в которые проникали исключительно по ночам, выбирали случайно. Систему видеонаблюдения при необходимости выводили из строя, а лица скрывали при помощи вязаных шлемов. Криминальную деятельность совмещали с легальной. Один из злоумышленников - предприниматель, который занимался строительством коттеджей.
«Они вывозили похищенное в Мордовию, где через посредников продавали имущество. По словам одного из перекупщиков, он не знал о криминальном происхождении товара. Обвиняемые поясняли, что продают оборудование, от которого отказались клиенты», - прокомментировал старший следователь СУ УМВД России по Пензенской области Игорь Дедекин.
Обвиняемых задержали с поличным, когда они украли отопительное оборудование из пензенского ритуального зала и привезли его в гараж. Оттуда, а также из домов родственников похитителей полицейские изъяли свыше 500 предметов, чтобы их вывезти, потребовалось семь грузовиков.
Сейчас правоохранители устанавливают владельцев имущества, чтобы вернуть им вещи. Уже известна причастность злоумышленников к восьми эпизодам преступной деятельности. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.
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