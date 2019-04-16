«Светоцентр» поддержал пензенских школьников на фестивале «Пересвет»

Пензенские школьники открывают новые горизонты в дизайне интерьера. В городе подвели итоги фестиваля «Пересвет», который прошел при поддержке сети магазинов «Светоцентр».

В магазине «Светоцентр» на улице Металлистов, 1а состоялась презентация авторских светильников от учеников школы №20. Чуть больше месяца ребята трудились над технической частью своих настольных ламп на уроках под руководством учителя технологии Елены Цыгановой. Декоративную часть делали дома.

«В школе №20 прошел фестиваль «Пересвет», где дети выполняли различные эксклюзивные настольные лампы. Мы обратились за помощью в магазин «Светоцентр», который предоставил свои возможности и условия для презентации лучших работ», - рассказала она.

В фестивале принимали участие ученики седьмого, восьмого и девятого классов. На мероприятие были приглашены авторы лучших работ, которых выбрали по итогам голосования. Поддержать молодых дизайнеров пришли и их родители.

«Нам очень приятно, что школа №20 уделяет такое внимание креативному подходу к изготовлению светильников. Хотелось бы дальше помогать, наставлять и организовывать такие мероприятия», - сказал директор магазина «Светоцентр» Андрей Колдомасов.

Школьники презентовали свои работы на территории флагманского магазина сети «Светоцентр», а также смогли вдохновиться дизайном и уютной обстановкой салона. Кроме того, магазин подготовил для всех участников приятные подарки.

«Моя работа сделана в стиле стимпанк из маленьких игрушек, цепей, кашпо и абажура, который тоже сделала сама. Было интересно посмотреть на поделки других участников, как они горят и из чего сделаны. Представлять свою работу тоже было очень волнительно», - рассказала ученица школы №20 Елизавета Короткова.

Сегодня все чаще молодые дизайнеры предлагают решения, которые пользуются популярностью у потребителя во всем мире. Не исключено, что участники пензенского фестиваля в будущем станут основателями чего-то нового в сфере освещения. Первый шаг в этом направлении активно поддержал «Светоцентр».