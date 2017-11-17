Свердловский мост в Пензе отремонтировали на деньги системы «Платон»

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17 ноября 2017, 11:39Общество
17 ноября глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел рабочее совещание.
На нем участники обсудили задачи по благоустройству города и проведение «санитарной пятницы».
По словам мэра, программу «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год завершили. Теперь необходимо приложить усилия, чтобы их сохранить. Для этого нужно содержать дороги в хорошем состоянии круглый год.
В связи с этим глава администрации поручил продолжить работы по мелкоямочному ремонту, указав адреса, где это следует сделать оперативно, сообщает пресс-служба мэрии.
Также в ходе совещания Виктор Кувайцев напомнил о работах, которые нужно провести в рамках «санитарной пятницы». В том числе - необходимо убрать несанкционированную рекламу, которую расклеивают в неположенных местах.
«Прошу особое внимание уделить микрорайону Стрела. Люди жалуются, что там все столбы и заборы заклеены», - сказал он.
Кроме того, Виктор Кувайцев поручил директору МКУ «Рекламная служба города Пензы» Константину Кузнецову разместить на подъезде к Свердловскому мосту баннер с информацией о том, что работы по реконструкции провели за счет средств, собранных по системе «Платон», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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