26 декабря 2017, 11:39Бизнесновости Сведения по кадастровой оценке пензенских земель систематизируют Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил систематизировать сведения, необходимые для объективной кадастровой оценки земельных участков.

По словам начальника департамента государственного имущества Пензенской области Андрея Кудинова, общая кадастровая стоимость земель населенных пунктов региона составляет 22 миллиарда 228 миллионов рублей, земель промышленного и иного назначения – 14 миллиардов 529 миллионов рублей, земель сельскохназначения – 155 миллиардов 606 миллионов рублей.

В 2017 году изменилось законодательство об оценочной деятельности. Раньше для оценки на конкурсной основе привлекались независимые эксперты, а результаты проверяли саморегулирующие организации, а теперь оценку проводят специально созданные в регионах бюджетные организации по единой методике.

«Возникающие вопросы мы решаем в рабочем порядке. Мы ведем эту работу в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления. Проблемы, как правило, возникают со сроками ответов на наши запросы, а также актуальностью предоставляемой информации. Методика выделяет 56 факторов оценки. И чем полнее будет направляемая информация – тем объективнее итог», - сообщил Андрей Кудинов.

«Возможно, не все пока разобрались в новой методике работы, нужно проводить обучение и повышать компетенции. Нужно провести обучающий семинар для глав муниципальных образований Пензенской области и отвечающих за этот вопрос специалистов. Предлагаю запланировать эту работу на начало 2018 года. Подготовьте доклад, укажите, кто справился с работой, у кого системные недоработки, какая помощь нужна от правительства Пензенской области. Обратите особое внимание на своевременность предоставления нужной информации. Все министерства и ведомства региона должны оценить предоставленные сведения и при необходимости – дополнить их», - поручил глава региона.

Промежуточные отчетные документы необходимо сформировать к 1 марта 2018 года и направить в Росреестр, сообщили в пресс-центре облправительства, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/58411/

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