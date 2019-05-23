Свалка после субботника. Житель Арбеково просит убрать сухостой

О проблеме горожанин написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«На 5-м Виноградном проезде, д. 24, возле контейнерной площадки работники ЖЭУ во время проведения субботника образовали кучу из спиленных веток и сухостоя. Эта куча растет с прошлого года. Около нее уже были замечены грызуны. В непосредственной близости находится детская площадка. Соседка подавала заявку почти две недели назад, но действий никаких не происходит. Просим решить эту проблему», - сообщил он.

Информагентство направило редакционный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».