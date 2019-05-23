23 мая 2019, 11:02Общество

Свалка после субботника. Житель Арбеково просит убрать сухостой

Житель Пензы просит вывезти кучу спиленных веток и сухостоя, образовавшуюся после субботника возле контейнерной площадки рядом с домом №24 на 5-м Виноградном проезде.

О проблеме горожанин написал в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«На 5-м Виноградном проезде, д. 24, возле контейнерной площадки работники ЖЭУ во время проведения субботника образовали кучу из спиленных веток и сухостоя. Эта куча растет с прошлого года. Около нее уже были замечены грызуны. В непосредственной близости находится детская площадка. Соседка подавала заявку почти две недели назад, но действий никаких не происходит. Просим решить эту проблему», - сообщил он.

Информагентство направило редакционный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: Фото автора жалобы

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