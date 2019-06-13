Сурикатам из пензенского зоопарка устроили охоту. ВИДЕО

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13 июня 2019, 13:02Общество
Сотрудники зоопарка Пензы продолжают развлекать своих животных. На этот раз они сняли видео с «солнечными ангелами» - так называют сурикатов в местах их обитания – саваннах Южной Африки.
В пензенском зоопарке живет дружная семья сурикатов.
«Им предоставили возможность поохотиться за добычей, дав корм в картонной коробке с круглыми отверстиями. Сурикаты неплохо с этим справились. Для усложнения задачи мясо было спрятано среди зелени», - рассказали в пресс-службе учреждения.
Сурикаты в естественной среде живут колониями примерно в 20-30 особей, причем главные у них - самки. Обычно питаются насекомыми, личинками, мышами, мелкими рептилиями, птицами, яйцами, а также клубнями и луковицами растений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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