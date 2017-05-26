28 мая 2017, 17:46Общество Супиков: Уверен, пензенцы проголосуют за самых достойных кандидатов Руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Пензенской области, участник предварительного голосования Вадим Супиков 28 мая голосовал на счетном участке в лицее №2.

«Сегодня в Пензенской области, как и по всей стране, проходит Единый день предварительного голосования. Партия «Единая Россия», единственная из всех политических партий, формирует список своих кандидатов на основе мнения избирателей.

Избранные сегодня кандидаты будут выдвинуты на выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской области, которые состоятся 10 сентября.

«Единая Россия» идет на выборы сплоченной командой. В ней – члены партии, ее сторонники, беспартийные граждане. Представители разных профессий, люди разного возраста и социального статуса.

В предварительном голосовании участвуют как действующие депутаты, так и те, кто делает первые шаги в политике. Всех нас, кандидатов, объединяет стремление сделать жизнь наших сограждан более благополучной, готовность к работе на благо нашей малой родины и России в целом.

Уверен, что пензенцы проголосуют за самых достойных кандидатов. Которым они доверяют и верят в их профессиональные качества», - отметил Вадим Супиков.

Общество

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/5/28/vadim-supikov-edinaya-rossiya-idet-na-vybory-splochennoj-komandoj/