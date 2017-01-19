19 января 2017, 17:43Общество Супиков организовал крещенские купания на ул. Рылеева С полуночи до раннего утра жители Пензенской области принимали участие в крещенских купаниях. В 2017 году в регионе было оборудовано 30 купелей, из которых три - на территории областного центра. По традиции многие горожане встретили крещенскую ночь на берегу Суры в районе улицы Рылеева. Там уже 17-й год подряд праздник помогает организовать депутат регионального Законодательного Собрания Вадим Супиков.

На берегу Суры в районе улицы Рылеева православные верующие начали собираться за несколько часов до полуночи. Крещенская ночь встретила пензенцев легким морозцем - идеальной погодой для совершения торжественного обряда. Пока одни пили чай, грелись у костра и настраивались на предстоящие купания, другие спешили набрать освященной воды. Безопасность обеспечивали сотрудники полиции и подразделений МЧС.



«Всего задействовано 296 человек. Все мы находимся в режиме повышенной готовности. Готовы среагировать на любое происшествие, связанное с этим мероприятием, и инструктируем людей по правилам безопасности при проведении купания», - сказал первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Площадку для встречи одного из главных христианских праздников помог организовать депутат регионального Законодательного Собрания Вадим Супиков. Территорию очистили от снега и мусора, оборудовали купель, организовали парковочные места для автомобилей. Именно здесь уже который год подряд Крещение встречают сотни пензенцев.

«Уважаемые друзья! Великий православный праздник сегодня собрал нас вместе. Праздник, который обращает к отеческой вере и к очищению духовному с Божьей помощью», - обратился к присутствующим депутат Законодательного Собрания Пензенской области Вадим Супиков.



«Праздник Крещение Господне - это праздник обновления, в том числе и обновления человеческого сердца, и человеческой души. Я желаю всем вам действительно вступить в этот год обновленными людьми, которые получили заряд Божьей благодати», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Первым обряд священного омовения совершил Вадим Супиков, а следом за ним и другие мужественные пензенцы. Во избежание несчастных случаев во время купаний, у воды дежурили бригады водолазов и медиков.



В целом в Пензенской области в купаниях приняли участие несколько тысяч человек. Крещенская ночь прошла без происшествий. В самый разгар праздника небо над Сурой в районе улицу Рылеева украсил праздничный салют.

Общество

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