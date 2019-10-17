Судьи из Пензы стали маршалами гонки «Формула-1» в Сочи

Представители пензенской федерации автомобильного спорта стали маршалами «Формулы-1» на гран-при России. Второй год подряд региональная автофедерация отправляет своих судей на королевскую гонку.

Они сигнализируют пилотам о том или ином событии при помощи флагов и выполняют ключевую роль в обеспечении безопасного хода гонок. Без маршалов не проходят ни одни соревнования, а стать судьей на «Формуле-1» - особая гордость и ответственность. Уже второй раз на королевских гонках в Сочи работают маршалы из Пензы. В 2019 году в качестве трек-маршала трудился Олег Быченков. Он отвечал за ликвидацию последствий аварий, эвакуацию машин и последующую уборку трассы, а при необходимости помогал специальным службам соревнований.

«Аварий, к счастью, именно на моем посту не было, на соседнем, трековом, были, в одной из них немного помогли», - рассказал он.

Михаил Павлов - второй пензенский маршал, он трудился на флаговом посту. В его обязанности входило применение флаговой сигнализации, наблюдение за трассой, информирование об авариях и происшествиях.

«Моя задача была - обеспечить безопасность пилотов, также закрывал участок трассы, на котором работали трековые судьи, которые убирали запчасти либо осматривали состояние дороги на данный момент», - сказал он.

Теперь представители региональной федерации автомобильного спорта готовятся к суперпрестижным гонкам - этапу чемпионата DTM - второй по популярности серии автогонок в мире. Соревнования пройдут в мае в Санкт-Петербурге (0+).