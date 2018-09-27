Судьи из Пензы принимают участие в Гран-при России «Формулы-1»

Пензенцы Руслан Тырин и Александр Куприянов стали трековыми маршалами на Гран-при «Формулы-1» в Сочи.

Об этом рассказал информационному агентству «Пенза-Пресс» президент федерации автоспорта Пензенской области Александр Цыганов.

«Сейчас они находятся в Сочи, получили всю экипировку, оборудование, обозначен пост, на котором будет их зона ответственности. Ребята являются трековыми маршалами, в их обязанности входит, если случиться авария: эвакуация пилотов, сбор обломков и т.д. Их пост находится рядом со сложным местом на трассе – поворотом, откуда улетали бывалые пилоты, например, Кими Райкконен, Вальтери Боттас», - сообщил он.

Перед тем, как пензенцы попали на масштабные соревнования, они прошли большую подготовку.

«Еще с февраля мы озадачились этим вопросом, был вызов из РАФ (Российской автомобильной федерации), нам выдали квоты, чтобы они поехали обучаться в Нижний Новгород на семинар судей по автомобильному спорту. Там в течение нескольких дней они участвовали в серии российских кольцевых гонок», - рассказал Александр Цыганов.

По итогам семинара, в июне 2018 года Александр Куприянов и Руслан Тырин получили сертификаты соответствия, а в сентябре пришел вызов на Гран При «Формулы-1» в Сочи.

Гран При «Формулы-1» в России проходит с 27 по 30 сентября (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».