Судебный пристав из Пензы стал чемпионом России

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12 июля 2017, 15:33Общество
Пензенец стал чемпионом России по комплексному единоборству.
В городе Кургане прошел Кубок ФССП России по комплексному единоборству, посвященный памяти Михаила Малинникова. В соревнованиях участвовали лучшие спортсмены России, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Для участия от Приволжского округа и Пензенской области в частности направили судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Николая Байкина», - сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.
Пензенец стал абсолютным чемпионом в весовой категории до 85 кг.
Николай Байкин работает в специализированном отделе судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности арбитражного и областного судов УФССП России по Пензенской области.
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