12 июля 2017, 15:33Общество Судебный пристав из Пензы стал чемпионом России Пензенец стал чемпионом России по комплексному единоборству.

В городе Кургане прошел Кубок ФССП России по комплексному единоборству, посвященный памяти Михаила Малинникова. В соревнованиях участвовали лучшие спортсмены России, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Для участия от Приволжского округа и Пензенской области в частности направили судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Николая Байкина», - сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Пензенец стал абсолютным чемпионом в весовой категории до 85 кг.

Николай Байкин работает в специализированном отделе судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности арбитражного и областного судов УФССП России по Пензенской области.

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