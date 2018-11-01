Судебный пристав из Пензы рассказала о любимой работе

1 ноября свой профессиональный праздник отмечают судебные приставы. Перед ними стоит непростая задача - обеспечивать исполнение судебных решений, начиная от штрафов и заканчивая приостановкой деятельности целых предприятий.

Валентина Федоровна Лакодина с утра в администрации Ленинского района. Она контролирует явку должников, которым суд назначил обязательные работы. Расписавшись в журнале, они - в этот день их было семь человек - выстроились в шеренгу на улице и получили от мастера задание на ближайшие четыре часа.

Одной из групп должников досталась уборка несанкционированной свалки бытовых отходов на улице Суворова. Все, что мимо контейнера набросали местные жители, нужно собрать в мешки, а затем, когда приедет машина, погрузить в кузов.

Исполнительное производство по этим семи должникам ведет Валентина Лакодина. По словам специалиста, к ней попадают и те, кто вовремя не оплатил штрафы ГИБДД. За такое правонарушение придется отработать не менее 30 часов, а алиментщики несут более суровое наказание.

«Им дают до 120 часов, среди них много тех, кто ведет аморальный образ жизни», - сказала она.

Свою карьеру Валентина Федоровна начинала еще в начале 80-х, без малого 40 лет назад. За эти десятилетия она успела накопить огромный опыт, которым щедро делится с новыми сотрудниками. Например, как войти в доверие к детям, брошенным родителями, или как вести себя, если должник ведет себя агрессивно.

«Все люди разные, бывают очень нервные. Нужно к каждому найти особый подход, чтобы люди приняли решение суда и все выполняли без скандалов. Люблю свою работу и горжусь, что тружусь именно здесь», - рассказала Валентина Лакодина.

«Все сотрудники отмечают, что отдел очень дружный, и в этом большая заслуга Валентины Федоровны», - сказала начальник Ленинского районного отдела Пензы УФССП России по Пензенской области Светлана Пурисова.

За свои заслуги Валентина Федоровна неоднократно получала награды, для них уже нет места на нагрудной стороне кителя. А в 2015 году ветеран службы удостоилась благодарности президента России.