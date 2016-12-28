Судебные приставы рекомендуют пензенцам погасить долги

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
28 декабря 2016, 19:43Общество
Собрался в отпуск за границу - заплати долг. С таким призывом к жителям Пензы и области обращается служба судебных приставов.
В преддверии новогодних праздников пензенцам настоятельно рекомендуют, чтобы не испортить себе отдых, как можно скорее погасить имеющиеся задолженности.
«Задолженность можно погасить в службах судебных приставов по месту регистрации, а также через банки, находящиеся на территории области», - сказала начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Пензенской области Наталья Скороделова.
Получить интересующую информацию можно, обратившись на «горячую линию» по телефону: 20-65-55 или открыв официальный сайт службы судебных приставов. В разделе, который называется «Узнай о своих долгах», в специальных полях необходимо ввести имя, фамилию и отчество. В режиме реального времени система выдаст информацию о наличии исполнительных производств. Там же, на сайте, задолженность можно погасить.
28 декабря 2016, 20:08В Кузнецке прошла пресс-конференция главы администрации города
28 декабря 2016, 20:02В Пензе правила перевозки детей станут строже
28 декабря 2016, 19:56В Пензе открылась выставка репродукций картин Винсента Ван Гога
28 декабря 2016, 19:51В пензенском колледже проводят конкурс снежных скульптур
28 декабря 2016, 19:46Воронков: Ликвидация второй смены в школах – главная проблема
28 декабря 2016, 19:43Судебные приставы рекомендуют пензенцам погасить долги
28 декабря 2016, 18:07В Пензенской области сократилось число тяжких преступлений
28 декабря 2016, 17:39В Никольском районе для туристов открыли новые маршруты