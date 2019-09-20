Суд вынес решение по резонансному делу о покупке пензячкой «шпионской» камеры

Железнодорожный районный суд города Пензы вынес решение о прекращении уголовного дела в отношении жительницы города, которая обвинялась в покупке видеокамеры, которая якобы могла являться шпионской, в интернет-магазине.

В частности, обвинение было предъявлено по статье 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Дело было зарегистрировано в суде в конце мая, первое заседание состоялось 28 июня. За ходом рассмотрения уголовного дела следили журналисты ИА «Пенза-Пресс».

Решение о его прекращении было вынесено судьей Мариной Егоровой 12 сентября.

«Уголовное дело в отношении […], обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ, производством прекратить на основании ч.2 ст.24 УПК РФ, п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ – за отсутствием в деяниях состава преступления, - без признания в силу ч.4 ст. 133 УПК РФ права на реабилитацию», - отмечается в постановлении, копия которого имеется в распоряжении редакции.

Суд удовлетворил ходатайство пензячки о закрытии дела в связи с новыми поправками в законодательство, принятыми Госдумой в июле. Напомним, в третьем чтении депутатами был одобрен пакет законопроектов, исключающих возможность необоснованных обвинений в шпионаже.

«Когда мы узнали об этих поправках, мой правозащитник посоветовал мне обратиться к судье с ходатайством о закрытии уголовного дела, так как эта камера подходит под некоторые их них: она была куплена общедоступным способом, и я не могла знать, что она может использоваться, как шпионская. Даже эксперт не смог со 100% определенностью сказать, что эта камера относится к шпионским. У нее есть некоторые признаки, но я об этом не знала. Также я обратила внимание судьи на то, что у камеры есть индикация записи. А в поправках указано, что если есть индикация, то устройство не может быть отнесено к шпионским», - рассказала женщина.

Она отметила, что решение, принятое судьей, не стал оспаривать гособвинитель, соответственно, нет апелляций о его пересмотрении. В законную силу решение вступит 22 сентября.

Напомним, ранее информагентство публиковало большой материал, в котором рассказывало историю пензячки, ставшей фигуранткой уголовного дела из-за опрометчивой интернет-покупки. Женщина приобрела в Сети камеру видеонаблюдения, чтобы обезопасить свою кладовку, и не подозревала, что скоро на нее обратят пристальное внимание правоохранители. Она поделилась своей историей, чтобы другие смогли извлечь из нее урок и не повторить ошибок, пишет ИА «Пенза-Пресс».