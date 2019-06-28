Суд вынес приговор Савину, Ширшиной и Титковой

28 июня в Ленинском районном суде был оглашен приговор по громкому делу, фигурантами которого являлись бывший вице-губернатор Валерий Савин, экс-заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова. Все трое обвинялись в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.

На оглашение приговора в Ленинский районный суд бывший вице-губернатор области пришел в хорошем настроении. Он считает: правда на его стороне. По версии обвинительной стороны, Валерий Савин незаконно присвоил себе землю в садовом некоммерческом товариществе «Искра-1».

«По такому же принципу, как городской администрации, мне были оформлены десятки, а то и сотни земельных участков. То есть - дачный участок. Межу оформили в соответствии с законом. И вот кому-то показалось, что здесь присутствует признак коррупции. Ну, это смешно. Это надуманное, вымышленное дело с целью создать какой-то ажиотаж, удовлетворить чьи-то личные амбиции, свести счеты со мной», - рассказал он.

По версии следствия, помогали в незаконном оформлении земли Валерию Савину директор «Объединенной городской службы архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации» Татьяна Титкова и бывший вице-мэр Пензы Ирина Ширшина. Последняя, также обвинялась в покушении на мошенничество, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

«А вы считайте, что я виновна по каким-то эпизодам? Мое мнение? Совесть у меня абсолютно чиста. И ничего я ни делала из того, что про меня пишут. Надеюсь на справедливое решение суда», - сказала Ирина Ширшина.

Приговор зачитывался более пяти часов. В итоге суд пришел к выводу, что доводы в отношении Валерия Савина носят предположительный характер. Доказательства, приведенные в обвинительном заключении и представленные во время судебного следствия, не дают оснований для вывода о его виновности.

«Суд приговорил Савина Валерия Александровича по предъявленному обвинению в совершении преступления предусмотренного частью 3 статьей 159 УК РФ оправдать. В связи с отсутствием в его действиях состава преступления», - заключила судья Ленинского районного суда Пензы Наталья Марчук.

Часть обвинений в отношении Ирины Ширшиной переквалифицировали. Ей назначено наказание в виде исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства с лишением права занимать ряд должностей, а также штраф в размере 70 тысяч рублей. Татьяну Титкову, обвинение которой также было переквалифицировано, суд приговорил к двум штрафам в размере по 70 тысяч рублей каждый с лишением права занимать ряд должностей. Однако в связи с истечением срока давности уголовного преследования Ирина Ширшина и Татьяна Титкова освобождены от наказания. По словам экс вице-мэра она будет обжаловать приговор. На это у нее есть десять дней.