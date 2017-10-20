20 октября 2017, 17:59Общество Суд подтвердил сговор администрации Городищенского района с застройщиками Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд поставил точку в деле о сговоре администрации Городищенского района Пензенской области с застройщиками при возведении многоквартирных домов в Сурске.

Нарушение закона о защите конкуренции выявило Пензенское УФАС. По данным пресс-службы управления, чиновники передали ООО «ССВ» земельные участки в аренду без торгов. Кроме того, компания начала возводить там многоквартирные дома, в то время как эти участки были предназначены для индивидуального строительства.



«Установленные обстоятельства свидетельствуют о том, что действия администрации и ООО «ССВ» по заключению договоров аренды, непринятие администрацией мер по их расторжению в связи с использованием земель не по назначению не были самостоятельными или случайными, а были следствием заключения и участия в соглашении, направленном на предоставление указанному юридическому лицу земельных участков для жилищного строительства в нарушение требований действующего законодательства РФ без проведения торгов» - прокомментировала ситуацию руководитель управления ФАС Оксана Кузнецова.

Пензенское УФАС вынесло в отношении ООО «ССВ» два постановления о наложении административных штрафов по 100 тысяч рублей каждый. 18 июля Арбитражный суд Пензенской области признал решение антимонопольного органа законным, 18 октября Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд также оставил оба постановления в силе.

На главу районной администрации заведено уголовное дело, добавили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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