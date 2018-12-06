Суд не смягчил приговор экс-депутату Тюрину

Напомним, судья за покушение на мошенничество назначил Тюрину наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей, Рябышеву за пособничество в совершении этого преступления - два года исправительной колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. Однако мужчины не согласились с приговором, экс-депутат даже назвал его «бредом».

«Осужденные и их адвокаты подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», - сообщает пресс-служба областного суда.

Подробнее о деле Тюрина можно прочитать здесь, здесь и здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».