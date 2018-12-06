Суд не смягчил приговор экс-депутату Тюрину

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06 декабря 2018, 09:32Криминал
5 декабря вступил в силу приговор бывшему депутату Пензенской городской Думы и адвокату Андрею Рябышеву.
Напомним, судья за покушение на мошенничество назначил Тюрину наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей, Рябышеву за пособничество в совершении этого преступления - два года исправительной колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. Однако мужчины не согласились с приговором, экс-депутат даже назвал его «бредом».
«Осужденные и их адвокаты подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения», - сообщает пресс-служба областного суда.
Подробнее о деле Тюрина можно прочитать здесь, здесь и здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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