Суд не дал мэрии отобрать муниципальную квартиру у пензячки

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11 апреля 2019, 14:36Общество
Железнодорожный районный суд Пензы вынес решение по делу о расторжении договора найма квартиры, которую предоставили девушке, оставшейся в детстве без попечения родителей. Иск подала городская администрация.
Установлено, что пензячка получила статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 2010 году. Через шесть лет ей предоставили квартиру по договору найма, которая была муниципальной – принадлежала городу. В ходе плановых проверок в декабре 2018 года выяснилось, что девушка сдала жилье квартирантам. А это является нарушением договора.
В связи с этим администрация Пензы попыталась расторгнуть с пензячкой договор. Однако суд пришел к выводу, что оснований для этого нет. Девушка является молодой матерью и была вынуждена сдавать жилье из-за тяжелого материального положения, сообщили в пресс-службе суда.
Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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