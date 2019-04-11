Суд не дал мэрии отобрать муниципальную квартиру у пензячки

Установлено, что пензячка получила статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, в 2010 году. Через шесть лет ей предоставили квартиру по договору найма, которая была муниципальной – принадлежала городу. В ходе плановых проверок в декабре 2018 года выяснилось, что девушка сдала жилье квартирантам. А это является нарушением договора.

В связи с этим администрация Пензы попыталась расторгнуть с пензячкой договор. Однако суд пришел к выводу, что оснований для этого нет. Девушка является молодой матерью и была вынуждена сдавать жилье из-за тяжелого материального положения, сообщили в пресс-службе суда.

Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».