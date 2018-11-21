Студенты, школьники и педагоги Пензы сыграли в «Интеллект-бой»

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21 ноября 2018, 19:02Образование
В первой студии телерадиокомпании «Экспресс» состоялся «Интеллект-бой» (6+) в рамках проекта «Интеллектуальные игры» (6+). Его участниками стали команды школьников, студентов и педагогов из Пензы. Несмотря на то, что турнир носил статус товарищеского, победить хотел каждый.
Самую юную по возрасту команду представляли ученики лингвистической гимназии №6. Ранее они стали победителями регионального этапа интеллектуальной олимпиады округа. Честь студентов защищали представители историко-филологического факультета ПГУ, которые стали лучшими на этом же этапе игры в своей категории.
«Это турнир на эрудицию и логику, при подготовке надо больше читать и решать задачи на мышление. Не думаю о том, кто лучше или хуже, нацелен на победу», - рассказал учащийся лингвистической гимназии №6 Пензы Егор Вареник.
«Наша команда уже участвовала в неформальных играх, а в такой серьезной впервые. На самом деле, мы хотим достойно себя показать и насладиться моментом, потому что это дело, которым нам нравится заниматься. Надеемся, что все получится», - сказала студентка историко-филологического факультета ПГУ Наталья Каблова.
Наряду со школьниками и студентами за победу боролись молодые педагоги из школы №77. Их команда стала призером областного этапа интеллектуальной игры «Эрудит» (6+).
«Как правило, мы собираемся за несколько дней до игры и смотрим различные интеллектуальные игры, например, «Что? Где? Когда?» (0+), «Своя игра» (12+), чтобы потренироваться», - рассказал учитель английского языка школы №77 Пензы Александр Прошкин.
В первом туре игры участникам поединка предстояло ответить на 12 вопросов, которые касались разных областей знаний. На обдумывание каждого давалась минута.
Ответ интеллектуалы не озвучивали вслух, а писали на бумаге. За правильный команде присуждался один балл.
В следующем туре командам предлагалось найти решение двух изобретательских задач. На размышление давалось пять минут.
«Участники должны придумать необычные, красивые, оригинальные выходы из указанных ситуаций», - пояснил руководитель регионального проекта «Интеллектуальные игры» Дмитрий Кондратов.
В итоге лучшей стала команда студентов истфила. Они набрали 29 баллов, второе место разделили школьники и учителя, у них - по 19 очков. Телеверсию игры можно будет увидеть на ТВ «Экспресс» в начале декабря (6+).
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