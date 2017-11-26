26 ноября 2017, 15:19Общество Студенты представили на конкурс работы по развитию Сердобска Выпускные квалификационные работы пензенских студентов признаны лучшими по итогам ежегодного международного конкурса. Двое выпускников бакалавриата придумали, как можно повысить качество среды моногородов, отправив на конкурс проекты по благоустройству территории Сердобска.

На экране - не просто выпускная квалификационная работа, а проект регионального значения. Каким может стать Сердобск, если рационально использовать его ресурсы представили пензенские студенты. Проекты отправили на международный смотр-конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров, специалистов, магистрантов в области градостроительства, архитектуры и дизайна.

«Больше развивать промышленность. Сейчас тенденция есть - вторичная переработка ТБО. Было представлено в нескольких этапах - пяти, если быть точным, которые рассчитаны на 25 лет», - сообщил участник конкурса Максим Агеев.

Максим Агеев в своей работе рассмотрел социальное и экономическое направления развития города, учитывая рекомендации мирового сообщества градостроителей, Наталья Кузяева - экологическое. Уроженка Сердобска хорошо знает - в небольшом городе не все так хорошо, как хотелось бы. Зато места для фантазии немерено - благоустроить рекреационные зоны можно в лесах, полях и на свободной территории в центре города.

«В Березках у нас большой кусок - лес с тропой здоровья и вот здесь вот тоже парк для жителей города. В районе Ясенки - застройка, которая очень сильно озеленена и овраг. Центральная часть у нас историческая и тут на пешеходную доступность упор - бульвары с лавочками, деревья вдоль дорог и вот район Мазановки тут свое такое место с озером и парками», - рассказала Наталья Кузяева.

Выпускники Пензенского государственного университета архитектуры и строительства ежегодно участвуют в международном конкурсе и каждый раз занимают призовые места. Для дипломных работ чаще всего выбирают темы, которые обсуждают на градостроительных советах.

«Градостроители обязаны работать на реальной основе, мы им всегда говорим, конечно в кавычках, не имеют права работать в космосе, в чистом поле, обязательно должны учитывать реально сложившуюся городскую ситуацию, тем более, когда они дипломники, отличники», - отметила и.о. декана архитектурного факультета ПГУАС Татьяна Ефимова.

Специалисты конкурсной комиссии оценили актуальность темы, самостоятельность суждений, выводов, оригинальность авторских концепций по теме и практических рекомендаций и присудили ребятам вторые места. Максим и Наталья планируют доработать свои проекты уже в магистратуре.

Общество

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