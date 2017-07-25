25 июля 2017, 14:04Культура Студенты Пензенского колледжа искусств сообщают об увольнении директора В Сети бывшие и нынешние студенты Пензенского колледжа искусств активно комментируют и делают репосты сообщения о возможном увольнении директора образовательного учреждения Михаила Андреева.

Студенты отмечают, что эта информация повергла их в шок, так как Михаила Андреева они считают хорошим руководителем, справляющимся со своими обязанностями.

«Пензенский колледж искусств просто шокирован происходящим! Сегодня стало известно, что нашего директора Михаила Викторовича Андреева собираются уволить с его должности! Самое ужасное, что никто не может объяснить причин данного решения! Это минимум несправедливо!

Михаил Викторович прекрасно справляется со своей должностью, за годы его работы колледж заметно преобразился, это отмечают и студенты, и преподаватели. Почему так происходит?» - говорится в одном из постов.

Подписчик группы «Типичная Пенза» в соцсети «ВК» рекомендовал подключить к вопросу студенческий совет и профком, чтобы получить разъяснения в этой ситуации.

Источник в Пензенском колледже искусств подтвердил ИА «Пенза-Пресс» информацию о возможном увольнении директора, однако отметил, что причины такого решения не известны. В настоящее время, по его словам, Михаил Андреев находится на больничном, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Корреспонденты ИА «Пенза-Пресс»пытаются получить официальные комментарии.

Культура

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Источник фотографии: скриншот https://www.youtube.com/watch?v=U3R6nB4gqpQ и https://vk.com/