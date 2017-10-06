Студенты пензенского IT-колледжа завоевали 3 место на фестивале спорта

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06 октября 2017, 13:48Общество
В Законодательном Собрании Пензенской области прошла ежегодная встреча представителей команды студентов профессионально-технических учебных заведений, которые защищали честь региона на V Всероссийском фестивале спорта. Спортсменов поздравили председатель ЗакСобра Валерий Лидин, его заместитель Владимир Полукаров, председатель регионального отделения физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Александр Ломовцев, а так же министр образования Александр Воронков.
Фестиваль спорта среди обучающихся профессиональных образовательных организаций для пензенцев завершился успешно. В 2017 году в соревнованиях принимали участие около 150 лучших спортсменов из 10 регионов страны. Студенты Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий завоевали на всероссийских стартах третье командное место.
«Участие, результат, который вы достигли на фестивале спорта в Анапе, говорит о том, что мы - на правильном пути. И будем в дальнейшем поддерживать и создавать все условия для того, чтобы наша молодежь была сильной, крепкой здоровой и активной. В ваших руках - будущее страны и Пензенской области», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.
Участникам команды IТ-колледжа не оказалось равных в плавании и настольном теннисе, они завоевали первые места в личном первенстве. По гиревому спорту и самбо — вторые. Спортсмены рассказывают, что победы дались им нелегко. Товарищи по команде поддерживали на протяжении всего пути.
«Навыки помогли сдерживаться, вести себя спокойно и, если можно так сказать, привели к победе», - сказал призер V Всероссийского фестиваля спорта среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Карен Акопджанян.
«Мы подружились довольно-таки быстро, жили на одном этаже и каждый вечер вместе собирались. Мне понравились все люди, потому что у нас не было никаких ссор. Все сдружились, мы теперь как семья», - поделилась призер V Всероссийского фестиваля спорта среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Арина Кирюхина.
Команда пензенского IТ-колледжа в ближайшее время готова приступить к тренировкам. Вице-спикер регионального парламента Владимир Полукаров пожелал юным спортсменам в 2018 году показать не менее достойные результаты на всероссийских соревнованиях.
«Вы - гордость своего образовательного учреждения, города, области, своих семей», - отметил он.
В организации поездок на фестивали пензенским спортсменам помогает региональное отделение физкультурно-спортивного общества «Юность России» под руководством Александра Ломовцева. Депутат предложил совместно с министерством образования создать новую форму, которая могла бы стать спортивным брендом Пензенской области.
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