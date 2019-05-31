Студенты пензенских колледжей выбрали «Здоровое дыхание»

В Пензе на площади возле регионального многофункционального молодежного центра состоялась акция «Здоровое дыхание». Она была приурочена к Всемирному дню отказа от табака. Учащиеся приняли участие в работе информационных площадок и провели флешмоб.

Студенты пензенских колледжей репетировали танец-зарядку почти два месяца - в своих учебных заведениях, на переменах и после занятий. Тренерами команд выступили волонтеры «Агентства добрых дел» пензенского колледжа транспортных технологий. С проектом массовых флешмобов «Формула «НЕТ», связанных со здоровым образом жизни, ребята выиграли грант и воплотили идею в жизнь.

Свои силы студенты объединили на площади возле областного многофункционального молодежного центра. Там же для будущих специалистов провели информационную квест-игру. Тема - жизнь без курения.

«31 мая отмечается Всемирный день отказа от табака. Областная библиотека для детей и юношества ежегодно поддерживает его, проводя различного рода акции с учащимися колледжей, старшеклассниками, студентами вузов. В 2019 году организован молодежный десант «Здоровое дыхание», в котором участвуют студенты пензенских колледжей», - рассказала главный библиотекарь Пензенской областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шашкова.

Участников разделили на пять команд. Каждая должна была посетить пять информационно-игровых площадок и выполнить задания: ответить на вопросы об истории появления табака, развеять мифы, связанные с курением и другие. Все студенты справились с заданиями без особого труда.

Кроме ответов на вопросы, юноши и девушки предложили свои меры по борьбе с табакокурением. Среди идей - увеличение ответственности за распространение и употребление никотиносодержащей продукции, привлечение общественного внимания к проблеме распространения курения. Возможно, некоторые из задумок найдут свое отражение в новых молодежных социальных проектах.